В Новороссийске мужчина уснул в гараже с заведенным мопедом и погиб

Краснодарский край

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В Новороссийске в ночь на 23 февраля мужчина погиб в гараже от отравления угарным газом

Мужчину без сознания нашли в одном гаражей ГСК-115 в Цемдолине. Во время обхода сторож заметил что-то подозрительное и вызвал спасателей.

Когда гараж открыли, его владелец лежал без сознания у ворот. Позже мужчина умер, пишет «Наша газета».

Предварительно, мужчина уснул в гараже, оставив мопед с заведенным двигателем.

Как сообщали Юга.ру, 7 февраля в Кабардино-Балкарии семья отравилась угарным газом, погиб годовалый ребенок.

Новороссийск Отравления смерть
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