В Новороссийске мужчина уснул в гараже с заведенным мопедом и погиб
Краснодарский край Валерия Дульская
В Новороссийске в ночь на 23 февраля мужчина погиб в гараже от отравления угарным газом
Мужчину без сознания нашли в одном гаражей ГСК-115 в Цемдолине. Во время обхода сторож заметил что-то подозрительное и вызвал спасателей.
Когда гараж открыли, его владелец лежал без сознания у ворот. Позже мужчина умер, пишет «Наша газета».
Предварительно, мужчина уснул в гараже, оставив мопед с заведенным двигателем.
Как сообщали Юга.ру, 7 февраля в Кабардино-Балкарии семья отравилась угарным газом, погиб годовалый ребенок.
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