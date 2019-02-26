В Новороссийске мужчина уснул в гараже с заведенным мопедом и погиб

В Новороссийске в ночь на 23 февраля мужчина погиб в гараже от отравления угарным газом

Мужчину без сознания нашли в одном гаражей ГСК-115 в Цемдолине. Во время обхода сторож заметил что-то подозрительное и вызвал спасателей.

Когда гараж открыли, его владелец лежал без сознания у ворот. Позже мужчина умер, пишет «Наша газета».

Предварительно, мужчина уснул в гараже, оставив мопед с заведенным двигателем.

Как сообщали Юга.ру, 7 февраля в Кабардино-Балкарии семья отравилась угарным газом, погиб годовалый ребенок.