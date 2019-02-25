На Кубани пьяный мужчина угнал машину и устроил ДТП
Полиция 25 февраля сообщила, что в Славянском районе пьяный мужчина угнал машину и попал на ней в аварию
Авария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Из-за несоблюдения дистанции автомобиль Opel под управлением 27-летнего местного жителя врезался в машину ВАЗ-2107.
Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что автомобиль виновника аварии находился в розыске. Медицинское освидетельствование показало, что молодой человек был пьян, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Злоумышленник рассказал, что украл ключи от машины у своего знакомого. Он хотел прокатиться по району и вернуть автомобиль на место, но не успел.
Мужчину задержали на 10 суток по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Также против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 14 февраля мужчина угнал «Газель», чтобы навестить возлюбленную, но перепутал дорогу и поехал в другую сторону.
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