В Сочи мужчина погиб при падении с шестого этажа отеля
В Сочи 23 февраля мужчина погиб, выпав из окна шестого этажа отеля
Информация о смерти мужчины появилась в социальных сетях. Очевидцы сняли видео, на котором видно окрытое окно на шестом этаже «Маринс Парк Отель». Внизу стоит охрана, за ограждением лежит тело погибшего.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали порталу Юга.ру, что по факту смерти мужчины проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. Однако в ведомстве не уточнили подробности и точное место гибели молодого человека.
Позже в паблике «ЧП Сочи» появилось новое видео с места трагедии. На нем видна машина с разбитыми окнами, которая стоит напротив входа в отель. Очевидцы предположили, что автомобиль ограбили.
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Мужчина упал с балкона 6го этажа отеля «Маринск Парк Отель» ⠀ ЧП произошло сегодня днём, 23 февраля, в Центральном районе. ⠀ Прибывшая на место происшествия скорая не смогла спасти жизнь мужчине! Полиция разбирается в обстоятельствах трагического инцидента, произошедшего в центре города и выясняет все обстоятельства случившегося. ⠀ По результатам проверки будет принято процессуальное решение. ��: от очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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