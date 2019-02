В Сочи мужчина погиб при падении с шестого этажа отеля

View this post on Instagram

Мужчина упал с балкона 6го этажа отеля «Маринск Парк Отель» ⠀ ЧП произошло сегодня днём, 23 февраля, в Центральном районе. ⠀ Прибывшая на место происшествия скорая не смогла спасти жизнь мужчине! Полиция разбирается в обстоятельствах трагического инцидента, произошедшего в центре города и выясняет все обстоятельства случившегося. ⠀ По результатам проверки будет принято процессуальное решение.