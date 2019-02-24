В Сочи мужчина погиб при падении с шестого этажа отеля

В Сочи 23 февраля мужчина погиб, выпав из окна шестого этажа отеля

Информация о смерти мужчины появилась в социальных сетях. Очевидцы сняли видео, на котором видно окрытое окно на шестом этаже «Маринс Парк Отель». Внизу стоит охрана, за ограждением лежит тело погибшего.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали порталу Юга.ру, что по факту смерти мужчины проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. Однако в ведомстве не уточнили подробности и точное место гибели молодого человека.

Позже в паблике «ЧП Сочи» появилось новое видео с места трагедии. На нем видна машина с разбитыми окнами, которая стоит напротив входа в отель. Очевидцы предположили, что автомобиль ограбили.