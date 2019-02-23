Полицейского-антикоррупционера в Северной Осетии поймали на взятке в 100 тыс. долларов

Следственный комитет уточнил размер взятки, за которую задержали сотрудника МВД Северной Осетии Альберта Козонова

Заместитель главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия Альберт Козонов был задержан за получение взятки 100 тыс. долларов. Деньги передал местный чиновник за непривлечение к уголовной ответственности, сообщает ТАСС.