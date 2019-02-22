В Липецкой области ограбили автомобиль «Почты России», который вез посылки в Краснодарский край

Краснодарский край

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Сотни посылок для жителей Краснодарского края нашли вскрытыми в Липецкой области после ограбления автомобиля «Почты России»

Снимки вскрытых посылок, разбросанных в поле недалеко от города Ельца, попали в соцсети. На них видны адреса — отправления ехали в города Краснодарского края.

В пресс-службе управления Федеральной почтовой службы по Липецкой области пояснили, что на фотографиях запечатлен похищенный груз перевозчика «Почты России». Он следовал по маршруту Москва — Краснодар. Припаркованный в специальном «кармане» на трассе М-4 «Дон» автомобиль ограбили вечером 21 февраля.

«По возвращении к машине водитель обнаружил, что пломба сорвана неизвестными лицами. Водитель вызвал полицию, которая зафиксировала кражу», — сообщили в «Почте России».

Там добавили, что возмещение за похищенные почтовые отправления будет выплачено в соответствии с законом «О почтовой связи».

Ведутся поиски злоумышленников, передает ТАСС.

Ограбление Почта
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