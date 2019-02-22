В центре Краснодара перекроют движение транспорта из-за марафона

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 и 24 февраля ограничат движение автомобилей из-за ультрамарафона

Забег состоится 24 февраля. Участникам предстоит преодолеть дистанции 5, 10, 25 и 50 км.

Из-за подготовки и проведения марафона с 19:00 23 февраля нельзя будет проехать по улице Буденного от Красноармейской до Красной, вдоль здания мэрии Краснодара. Движение будет ограничено, пока участники не освободят улицу 24 февраля.

С 6:00 24 февраля до того, как участники и зрители покинут мероприятие, будут закрыты для проезда участки:

  • улица Красная от Калинина до Длинной;
  • улица Буденного от Коммунаров до Рашпилевской;
  • улица Красноармейская от Длинной до Кузнечной.

С 9:00 24 февраля будет запрещен проезд на отрезках от улицы Красноармейской до Рашпилевской по Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина.

С 19:00 23 февраля до 17:00 24 февраля от припаркованных машин освободят улицу Буденного от Красноармейской до Красной со стороны здания администрации Краснодара.

С 6:00 до 17:00 24 февраля машины нельзя будет оставлять на улице Буденного от Коммунаров до Рашпилевской, на Красной — от Калинина до Постовой, на Красноармейской — от Длинной до Кузнечной, а также возле Пушкинской площади.

Подробности проведения ультрамарафона можно найти на сайте администрации Краснодара.

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