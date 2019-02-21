Стало известно, имена каких спортсменов дадут улицам Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре отобрали 10 кандидатур заслуженных спортсменов, тренеров и деятелей спорта, в честь которых планируется назвать новые улицы

Напомним, предложения по кандидатурам выдающихся краснодарских спортсменов, которых горожане считают достойными для наименования улиц, управление по физической культуре и спорту Краснодара принимало с января.

Всего, по данным управления, поступили предложения почти по 30 кандидатурам. Первые 10 кандидатур уже определили, обсудив их на заседании Общественного совета по физической культуре и спорту при главе города, и утвердили на заседании городской межведомственной топонимической комиссии.

В городском департаменте архитектуры и градостроительства уточнили, что в соответствии с процедурой присвоения названий городским улицам, после подготовки всей необходимой документации вопрос о наименовании 10 улиц именами спортсменов вынесут на заседание гордумы для утверждения.

Прием предложений продолжается. Ходатайства можно присылать на электронную почту городского управления по физической культуре и спорту sport@krd.ru.

Список кандидатов, в честь которых предлагается назвать улицы Краснодара:

Барабанов Анатолий Григорьевич Первый ректор Краснодарского государственного института физической культуры. Занимал эту должность 32 года — с 1969го по 2001-й.

Участник Великой Отечественной войны, мастер спорта СССР по пулевой стрельбе, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии гуманитарных наук, 
член-корреспондент Международной академии наук Высшей школы.

Награжден многими государственными наградами, в их числе почетный знак «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России», орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета и орден Дружбы. Ему присвоено звание Заслуженного работника культуры РФ, Заслуженного деятеля науки Кубани, Заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Адыгея, Почетного гражданина Краснодара.
Казаджиев Геннадий Карпович Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры и спорта России, многократный чемпион СССР, Почетный гражданин Краснодара. Проработал в КГУФКСТ более 20 лет, возглавлял педагогический, спортивный факультеты, кафедру гимнастики.
Лавров Артем Александрович Советский и российский тренер по боксу , Заслуженный тренер СССР и России.
Казанцев Виктор Алексеевич Заслуженный тренер СССР, РСФСР. Тренер чемпионки Олимпийских игр Людмилы Брагиной.
Нарыков Виктор Дмитриевич Мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР, СССР. Тренер десяти чемпионов мира. Лучший тренер ХХ столетия по версии Международной федерации спортивной акробатики.
Волков Владимир Дмитриевич Один из ведущих тренеров СССР по плаванию. Работал со сборными командами СССР и РСФСР. Тренер двукратного призера Олимпийских игр Любови Русановой.
Ракитянский Павел Дмитриевич Советский спортсмен по современному пятиборью. Мастер спорта СССР. Чемпион СССР по современному пятиборью в личном первенстве. Участник Олимпийских игр 1952 года в составе сборной СССР по современному пятиборью. Первый чемпион СССР по многоборью ГТО в личном первенстве (1950 г.). Выступал за Вооруженные Силы, майор в отставке.
Разночинцев Анатолий Иванович Советский пловец, тренер и преподаватель. Участник летних Олимпийских игр 1952 года. Заслуженный тренер РСФСР. Неоднократный призер чемпионатов СССР. Мастер спорта СССР. Также был преподавателем кафедры теории и методики плавания КГУФКСТ.
Радоняк Юрий Михайлович Советский боксер первой средней весовой категории, выступал за сборную СССР. Серебряный призер Олимпийских игр в Риме 1960 года, победитель и призер чемпионатов страны. Представлял ЦСКА и был главным тренером сборной Советского Союза, имел звания Заслуженного мастера спорта СССР и Заслуженного тренера РСФСР, СССР. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие».
Ананевич Виктор Павлович Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР. Первый заслуженный мастер спорта на Кубани, многолетний директор ДЮСШ № 1, многократный чемпион СССР.
Краснодар
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