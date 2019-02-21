Стало известно, имена каких спортсменов дадут улицам Краснодара

В Краснодаре отобрали 10 кандидатур заслуженных спортсменов, тренеров и деятелей спорта, в честь которых планируется назвать новые улицы

Напомним, предложения по кандидатурам выдающихся краснодарских спортсменов, которых горожане считают достойными для наименования улиц, управление по физической культуре и спорту Краснодара принимало с января.

Всего, по данным управления, поступили предложения почти по 30 кандидатурам. Первые 10 кандидатур уже определили, обсудив их на заседании Общественного совета по физической культуре и спорту при главе города, и утвердили на заседании городской межведомственной топонимической комиссии.

В городском департаменте архитектуры и градостроительства уточнили, что в соответствии с процедурой присвоения названий городским улицам, после подготовки всей необходимой документации вопрос о наименовании 10 улиц именами спортсменов вынесут на заседание гордумы для утверждения.

Прием предложений продолжается. Ходатайства можно присылать на электронную почту городского управления по физической культуре и спорту sport@krd.ru.