Стало известно, имена каких спортсменов дадут улицам Краснодара
В Краснодаре отобрали 10 кандидатур заслуженных спортсменов, тренеров и деятелей спорта, в честь которых планируется назвать новые улицы
Напомним, предложения по кандидатурам выдающихся краснодарских спортсменов, которых горожане считают достойными для наименования улиц, управление по физической культуре и спорту Краснодара принимало с января.
Всего, по данным управления, поступили предложения почти по 30 кандидатурам. Первые 10 кандидатур уже определили, обсудив их на заседании Общественного совета по физической культуре и спорту при главе города, и утвердили на заседании городской межведомственной топонимической комиссии.
В городском департаменте архитектуры и градостроительства уточнили, что в соответствии с процедурой присвоения названий городским улицам, после подготовки всей необходимой документации вопрос о наименовании 10 улиц именами спортсменов вынесут на заседание гордумы для утверждения.
Прием предложений продолжается. Ходатайства можно присылать на электронную почту городского управления по физической культуре и спорту sport@krd.ru.
Список кандидатов, в честь которых предлагается назвать улицы Краснодара:
|Барабанов Анатолий Григорьевич
|Первый ректор Краснодарского государственного института физической культуры. Занимал эту должность 32 года — с 1969го по 2001-й.
Участник Великой Отечественной войны, мастер спорта СССР по пулевой стрельбе, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Академии гуманитарных наук,
Награжден многими государственными наградами, в их числе почетный знак «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России», орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета и орден Дружбы. Ему присвоено звание Заслуженного работника культуры РФ, Заслуженного деятеля науки Кубани, Заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Адыгея, Почетного гражданина Краснодара.
|Казаджиев Геннадий Карпович
|Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры и спорта России, многократный чемпион СССР, Почетный гражданин Краснодара. Проработал в КГУФКСТ более 20 лет, возглавлял педагогический, спортивный факультеты, кафедру гимнастики.
|Лавров Артем Александрович
|Советский и российский тренер по боксу , Заслуженный тренер СССР и России.
|Казанцев Виктор Алексеевич
|Заслуженный тренер СССР, РСФСР. Тренер чемпионки Олимпийских игр Людмилы Брагиной.
|Нарыков Виктор Дмитриевич
|Мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР, СССР. Тренер десяти чемпионов мира. Лучший тренер ХХ столетия по версии Международной федерации спортивной акробатики.
|Волков Владимир Дмитриевич
|Один из ведущих тренеров СССР по плаванию. Работал со сборными командами СССР и РСФСР. Тренер двукратного призера Олимпийских игр Любови Русановой.
|Ракитянский Павел Дмитриевич
|Советский спортсмен по современному пятиборью. Мастер спорта СССР. Чемпион СССР по современному пятиборью в личном первенстве. Участник Олимпийских игр 1952 года в составе сборной СССР по современному пятиборью. Первый чемпион СССР по многоборью ГТО в личном первенстве (1950 г.). Выступал за Вооруженные Силы, майор в отставке.
|Разночинцев Анатолий Иванович
|Советский пловец, тренер и преподаватель. Участник летних Олимпийских игр 1952 года. Заслуженный тренер РСФСР. Неоднократный призер чемпионатов СССР. Мастер спорта СССР. Также был преподавателем кафедры теории и методики плавания КГУФКСТ.
|Радоняк Юрий Михайлович
|Советский боксер первой средней весовой категории, выступал за сборную СССР. Серебряный призер Олимпийских игр в Риме 1960 года, победитель и призер чемпионатов страны. Представлял ЦСКА и был главным тренером сборной Советского Союза, имел звания Заслуженного мастера спорта СССР и Заслуженного тренера РСФСР, СССР. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие».
|Ананевич Виктор Павлович
|Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР. Первый заслуженный мастер спорта на Кубани, многолетний директор ДЮСШ № 1, многократный чемпион СССР.
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