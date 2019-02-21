Пять человек пострадали в ДТП на Кубани

В Тимашевском районе днем 21 февраля автомобиль съехал в кювет, пострадали пять человек

Авария произошла возле станицы Роговской. Во время движения автомобиль KIA Ceed слетел в кювет, перевернулся и снова стал на колеса. В машине находилось пять человек, среди них восьмилетняя девочка.

В результате аварии школьница не пострадала. Ее родителей, которые ехали пассажирами, с множественными переломами доставили в больницу. Водитель и ее муж от госпитализации отказались, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».