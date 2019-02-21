Пять человек пострадали в ДТП на Кубани
Краснодарский край Валерия Дульская
В Тимашевском районе днем 21 февраля автомобиль съехал в кювет, пострадали пять человек
Авария произошла возле станицы Роговской. Во время движения автомобиль KIA Ceed слетел в кювет, перевернулся и снова стал на колеса. В машине находилось пять человек, среди них восьмилетняя девочка.
В результате аварии школьница не пострадала. Ее родителей, которые ехали пассажирами, с множественными переломами доставили в больницу. Водитель и ее муж от госпитализации отказались, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на улице Красной ночью 21 февраля в автомобильной аварии пострадали два пешехода.
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