В центре Краснодара после ДТП машину отбросило на двух пешеходов

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Красной ночью 21 февраля в автомобильной аварии пострадали два пешехода

По предварительным данным, в 00:50 водитель автомобиля Mitsubushi ехал по улице Карасунской со стороны Красноармейской. На нерегулируемом перекрестке с улицей Красной он не уступил дорогу машине ВАЗ-2113 и врезался в нее. От удара отечественная легковушка наехала на пешеходов, которые стояли на тротуаре.

В результате ДТП пострадал 20-летний парень и 19-летняя девушка, их доставили в больницу. У молодого человека закрытый перелом обеих костей левой голени, у его спутницы — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рвано-ушибленная рана виска, закрытый перелом бедра со смещением, сообщили в пресс-службе отдельного батальона ДПС ГИБДД Краснодара.

ГИБДД ДТП Краснодар
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В центре Краснодара после ДТП машину отбросило на двух пешеходов
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