На Ставрополье объявили в розыск парня и девушку, которую он похитил для женитьбы
В Шпаковском районе Ставропольского края разыскивают парня и 16-летнюю девушку, которую он похитил
Днем 12 февраля 19-летний молодой человек похитил из дома свою 16-летнюю знакомую, чтобы жениться на ней. По предварительным данным, он мог увезти девушку в Астраханскую область.
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Против парня возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение заведомо несовершеннолетнего человека), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Следствие просит всех, у кого есть информация о местонахождении парня, сообщить в Шпаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю по телефону 8 (865-53) 6-02-22 или в полицию по номеру 102.
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