На Ставрополье объявили в розыск парня и девушку, которую он похитил для женитьбы

В Шпаковском районе Ставропольского края разыскивают парня и 16-летнюю девушку, которую он похитил

Днем 12 февраля 19-летний молодой человек похитил из дома свою 16-летнюю знакомую, чтобы жениться на ней. По предварительным данным, он мог увезти девушку в Астраханскую область.

Против парня возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение заведомо несовершеннолетнего человека), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.