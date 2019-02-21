На Ставрополье объявили в розыск парня и девушку, которую он похитил для женитьбы

Ставропольский край

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В Шпаковском районе Ставропольского края разыскивают парня и 16-летнюю девушку, которую он похитил

Днем 12 февраля 19-летний молодой человек похитил из дома свою 16-летнюю знакомую, чтобы жениться на ней. По предварительным данным, он мог увезти девушку в Астраханскую область.

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Против парня возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение заведомо несовершеннолетнего человека), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следствие просит всех, у кого есть информация о местонахождении парня, сообщить в Шпаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю по телефону 8 (865-53) 6-02-22 или в полицию по номеру 102.

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