На Кубани парень топором убил мужчину и закопал его голову и кисти в разных местах

В Курганинске молодого человека в феврале обвинили в убийстве и расчленении мужчины

По версии следствия, 17 февраля 28-летний местный житель встретил на улице 54-летнего знакомого, который ранее совершил против него преступление и уже отбыл за это наказание. Во время разговора мужчины поссорились, потому что обидчик не раскаялся.

Злоумышленник посадил мужчину в свою машину и повез его к своим знакомым. Затем молодые люди на двух машинах приехали к бригаде № 2 ЗАО «Воздвиженское». Парень попросил приятелей, которые не знали о его намерениях, выкопать яму. В это время он с двоюродным братом и мужчиной пошел в ангар.

Там молодой человек не менее 15 раз ударил мужчину топором по голове и разным частям тела, отчего тот умер на месте. После этого парень отрубил голову и кисти рук погибшего, чтобы его было сложно опознать, и закопал части тела в разных местах недалеко друг от друга.

Молодого человека заключили под стражу и обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Следователи устанавливают причастность родственников и знакомых злоумышленника, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.