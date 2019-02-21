На Кубани парень топором убил мужчину и закопал его голову и кисти в разных местах
В Курганинске молодого человека в феврале обвинили в убийстве и расчленении мужчины
По версии следствия, 17 февраля 28-летний местный житель встретил на улице 54-летнего знакомого, который ранее совершил против него преступление и уже отбыл за это наказание. Во время разговора мужчины поссорились, потому что обидчик не раскаялся.
Злоумышленник посадил мужчину в свою машину и повез его к своим знакомым. Затем молодые люди на двух машинах приехали к бригаде № 2 ЗАО «Воздвиженское». Парень попросил приятелей, которые не знали о его намерениях, выкопать яму. В это время он с двоюродным братом и мужчиной пошел в ангар.
Там молодой человек не менее 15 раз ударил мужчину топором по голове и разным частям тела, отчего тот умер на месте. После этого парень отрубил голову и кисти рук погибшего, чтобы его было сложно опознать, и закопал части тела в разных местах недалеко друг от друга.
Молодого человека заключили под стражу и обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Следователи устанавливают причастность родственников и знакомых злоумышленника, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 30 января житель Темрюкского района убил молотком 91-летнего мужчину, расчленил тело и выбросил его в мусорку.
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