Житель Темрюкского района убил молотком 91-летнего мужчину, расчленил тело и выбросил его в мусорку

Краснодарский край

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В Темрюкском районе возбудили уголовное дело против 43-летнего местного жителя, который убил пенсионера

91-летний житель поселка Сенного был членом одного из кредитных потребительских кооперативов и хранил там свои деньги. По версии следствия, в декабре прошлого года к мужчине в дом на улице Школьной приехал руководитель кооператива, чтобы подписать документы. 

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Пенсионер заподозрил его в финансовых махинациях и решил не подписывать бумаги. Из-за этого между мужчинами произошла ссора. Глава кооператива ударил пожилого мужчину молотком по голове. От травмы пострадавший умер на месте происшествия.

Убийца решил скрыть преступление. Он взял в своей машине нож и ножовки, расчленил тело и положил останки в пакеты. Затем он оставил их в мусорных контейнерах в Темрюке. Позже мужчина обратился в полицию и рассказал о преступлении.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемого задержали.

Следователи установливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, сообщила 30 января пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный комитет Темрюкский район Убийство
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