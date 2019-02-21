Samsung представила новые Galaxy — с тройной камерой, без «челки» и со складным дисплеем

Компании Samsung Electronics 20 февраля презентовала новые смартфоны Galaxy S10, S10+, S10e и гнущийся Galaxy Fold

Основным отличием Galaxy S10 и S10+ стала замена «челки» на отверстие для селфи-камеры в дисплее, встроенный ультразвуковой сканер отпечатка пальцев, расположенный под нижней частью экрана, и тройная система камер. S10 и S10+ оснащены дисплеями на 6,1 и 6,4 дюйма с разрешением Quad HD+. В смартфоны встроено три задних камеры: на 12 мегапикселей с обзором 77 градусов, телефото-объектив на 12 Мп с обзором в 45 градусов и ультра-широкая линза на 16 Мп с обзором в 123 градуса — как у человеческого глаза. У S10 спереди расположена селфи-камера на 10 Мп, а у S10+ дополнительно 8-мегапиксельная RGB камера для определения глубины.

Флагманы получили новые программные возможности для камеры. Устройства сами оптимизируют настройки камеры для разных типов окружения, исправляют смазанные снимки, поддерживают запись видео в 4К и запись в формате HDR10+. Устройства обладают функцией беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядки — они смогут подзарядить от корпуса другие устройства. Оптимизация должна позволить смартфонам работать не менее 24 часов.

Обе модели представлены в трех цветах: «аквамарин», «перламутр» и «оникс». Модель S10+ будет также доступна в керамическом корпусе черного или белого цвета с объемом внутренней памяти 1 Тб с возможностью расширения картами microSD. Цена в России на такой гаджет составит от 124 тыс. 990 рублей. Цена S10 и S10+ на 128 Гб памяти — 68 тыс. 990 рублей и 76 тыс. 990 рублей соответственно. Облегченная модель S10e обладает дисплеем 5,8 дюйма без изогнутых краев и двойной основной камерой с разрешением на 16 и 12 МП. Разрешение селфи-камеры — 10 МП. Гаджет также получил беспроводную зарядку. Сканер отпечатка расположен на боковой грани. Он будет доступен в четырех цветах: «цитрус», «перламутр», «аквамарин» и «оникс». Рекомендованная цена на S10e в России — 56 тыс. 990 руб. Одной из главных новинок стал Samsung Galaxy Fold с первым в мире сгибающимся безрамочным экраном. В сложенном состоянии его диагональ 4,6 дюйма, в разложенном — 7,3 дюйма. Экран смартфона почти вдвое тоньше экранов обычных устройств. Устройство оборудовано шестью камерами: тремя на задней панели, одной на передней и двумя на верхнем и нижнем изгибе. Сканер отпечатков пальцев расположен на торце корпуса. В развернутом режиме Galaxy Fold позволяет работать с тремя приложениями одновременно. При складывании интерфейс устройства и открытые приложения адаптируются к экрану. Galaxy Fold будет представлен в четырех цветах. В США он будет стоить почти $2 тыс, стоимость в России пока не известна, предзаказ стартует во втором квартале 2019 года.