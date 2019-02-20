В Госдуме предлагают распространить ипотечные каникулы на обманутых дольщиков

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Депутаты Госдумы планируют обсудить возможность введения ипотечных каникул для обманутых дольщиков

Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он прокомментировал предложение президента Владимира Путина, который в послании к Федеральному Собранию отметил необходимость введения ипотечных каникул для граждан, которые лишились дохода, дав им возможность «сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее».

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«Президент сказал о том, чтобы такая мера была предусмотрена для тех, кто оказался в сложной ситуации. Конечно, тема обманутых дольщиков, которые покупали жилье за счет ипотечного кредита — очень острая, и не раз обсуждалась на площадке нашей рабочей группы», — цитирует Николаева «Интерфакс».

Он добавил, что депутатам надо обсудить с правительством и Центробанком возможность распространения ипотечных каникул на эту категорию граждан.

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