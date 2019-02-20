Глава Адыгеи: Задача Путина по развитию дорог в Крым для нас приоритет

Адыгея, Краснодарский край, Крым

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Глава Адыгеи 20 февраля назвал стратегическими для региона задачи президента России Владимира Путина по развитию транспортной инфраструктуры юга страны

Об этом глава государства говорил в своем послании Федеральному Собранию. Путин отметил, что уже сделан железнодорожный обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке. Кроме того, в этом году пустят поезда по Крымскому мосту.

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Мурат Кумпилов отметил, что для Адыгеи имеет стратегическое значение задача по строительству новых дорог, особенно в связи с развитием транспортного сообщения через Крымский мост.

«Адыгея при этом является кратчайшим связующим звеном на юге страны к Черноморскому побережью и административным центрам субъектов юга России. И с открытием Крымского моста Адыгея уже почувствовала увеличение автомобильного потока по трассе М4 "Дон". Поэтому развитие транспортной сети имеет большое значение для региона», — подчеркнул Кумпилов.

По его словам, регион заинтересован в участии в федеральных проектах по созданию новых транспортных подходов, в том числе через Адыгею к Крыму.

Как сообщали Юга.ру, на Российском инвестиционном форуме, который проходил в Сочи 14-15 февраля, Мурат Кумпилова на переговорах с новым руководителем «Автодора» Вячеславом Петушенко обсудил тему строительства новых подходов от Адыгеи к побережью Черного моря. Госкомпания готовит два варианта развития транспортной инфраструктуры на юге страны.

Владимир Путин Дороги Мурат Кумпилов Строительство Транспорт
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