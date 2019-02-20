В Новороссийске откроется крупная выставка адыгейских художников

В Новороссийске 20 февраля откроется первая фотовыставка адыгейских художников

Выставка начнется в 18:00 в выставочном зале Исторического музея-заповедника.

В экспозицию вошло 80 работ 32 авторов. Половина из них приедет на презентацию выставки, рассказал порталу Юга.ру председатель Союза фотохудожников Адыгеи Аркадий Кирнос.

«Фотография — рисунок светом. Это мастерство отражено и в работах выставки. Гости смогут увидеть, как одну и ту же тему можно по-разному преподнести. Но главная цель выставки — познакомить жителей и гостей города с творчеством мастеров Адыгеи. С нашими коллегами из Новороссийска мы сотрудничаем давно. Отдельные работы выставлялись в рамках общих проектов. Но такой большой выставки еще не было. Поэтому мы тщательно отбирали работы, формируя экспозицию. Получился своеобразный рассказ об Адыгее», — отметил Кирнос.

Он добавил, что выставка приучена к 180-летию фотографии. Событию посвятили цикл мероприятий, в том числе и совместных с фотохудожниками Кубани и Крыма в рамках творческого проекта «Моя малая Родина».

Дальнейшие планы обсудят во время творческой встречи после открытия выстаки, которая будет работать до 13 марта.