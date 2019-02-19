В Краснодаре торжественно отпразднуют 100-летие кубанского флага

Краснодарский край

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На Театральной площади Краснодара 23 февраля пройдет торжественное мероприятие, посвященное столетию флага Кубани

Праздник начнется в 11 часов. В начале мероприятия полотнище флага Краснодарского края размером 10 на 15 метров под гимн Кубани внесут на Театральную площадь казаки Почетного караула Кубанского казачьего войска. Гостям мероприятия расскажут об истории и символике флага.

Кубанский флаг, представляющий триколор синего, малинового и зеленого цветов, был утвержден 23 февраля (10 февраля по старому стилю) 1919 года на заседании Кубанской Законодательной Рады, войсковой атаман Александр Филимонов утвердил постановление о нем. Цвета флага повторяют цвета флага Кубанской Народной Республики, считающегося национальным флагом Кубанских казаков, но официально никакой символичной нагрузки не несут.  По одной из версий малиновый цвет символизировал казаков-черноморцев, потомков запорожцев, синий — казаков-линейцев, наследников донцов, зеленый — адыгов либо всех горцев-мусульман.

Официальным символом региона флаг был признан только в 1995 году на заседании в Заксобрании края. Впервые вновь утвержденный флаг был поднят 1 июня 1995 года перед зданием ЗСК.

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