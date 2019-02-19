Шаурма в Махачкале и Грозном оказалась самой дешевой в России

Вся Россия

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Аналитики назвали топ городов России с самой дорогой и дешевой шаурмой

Консалтинговая компания «Стрелка» опубликовала исследование «Куда податься: лучшие города для первой работы». В нем специалисты подсчитали средние расходы выпускников вузов. На еду молодые люди тратят 32% своего дохода.

Для оценки стоимости перекуса вне дома аналитики взяли среднюю цену шаурмы в городе. Данные о стоимости шаурмы получили с помощью опроса в паблике «Лентач», в котором участвовали более 25 тыс. человек из 600 городов России.

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Самой дешевой шаурма оказалась в Махачкале, Кирове, Тольятти, Грозном и Волжском. Там она стоит около 87 рублей.

Самая дорогая шаурма в Нарьян-Маре — 245 рублей за штуку. Далее идет Южно-Сахалинск (206 рублей), Салехард (183 рубля), Якутск (181 рубль) и Владикавказ (167 рублей).

Краснодара в списке не оказалось.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Грозном 44 человека отравились шаурмой. СК возбудил уголовное дело.

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