Шаурма в Махачкале и Грозном оказалась самой дешевой в России

Аналитики назвали топ городов России с самой дорогой и дешевой шаурмой

Консалтинговая компания «Стрелка» опубликовала исследование «Куда податься: лучшие города для первой работы». В нем специалисты подсчитали средние расходы выпускников вузов. На еду молодые люди тратят 32% своего дохода.

Для оценки стоимости перекуса вне дома аналитики взяли среднюю цену шаурмы в городе. Данные о стоимости шаурмы получили с помощью опроса в паблике «Лентач», в котором участвовали более 25 тыс. человек из 600 городов России.