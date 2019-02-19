Дети из Горячего Ключа за свои деньги починили детскую площадку

Краснодарский край

Распечатать

С одной из детских площадок Горячего Ключа украли качели. Школьники собрали деньги, чтобы установить новые

17 февраля на одной из общественных детских площадок в Горячем Ключе установили новые качели. Часть денег на их покупку собрали местные школьники. Это произошло после того, как в конце января с этой площадки украли качели, которые установили здесь буквально за месяц до этого.

Квартальная Лилия Федоровна рассказала порталу Юга.ру, что на новую детскую площадку она потратила денежный приз в размере 212 тыс. рублей, который ей выдали за третье место в конкурсе на лучшее благоустройство квартала.

«Мы взяли третье место, получили деньги. Еще немного добавила администрация, депутаты и разные люди. Мы установили детскую площадку, потом нам привезли песок, забор, столы, все это забетонировали», — рассказала Лилия Федоровна.

Почти сразу с площадки украли одни качели и попытались унести другие. Тогда пенсионерка решила самостоятельно отремонтировать только что сделанную детскую площадку.

Местные дети, узнав об этом, решили помочь женщине купить новые качели. Сборы организовал семиклассник Данил. Он с друзьями отдал свои сбережения, другую часть денег добавили взрослые.

Благотворительность Благоустройство Горячий Ключ Деньги Дети
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре торжественно отпразднуют 100-летие кубанского флага
В Краснодаре на площади в 1300 кв. метров горел мусор на улице Воронежской
В Краснодаре собственник памятника архитектуры на Коммунаров реконструирует его незаконно
Судья сочла «невозможным» участие СМИ в заседаниях по делу адвоката Беньяша. Защитники назвали это незаконным
Собственник участка в центре Краснодара, где снесли старинные дома, обещал воссоздать их в новом проекте
Дети из Горячего Ключа за свои деньги починили детскую площадку

Лента новостей

Статьи

Десять самых «убитых» памятников архитектуры Краснодара

Статьи

Что не так с тактильной плиткой в Краснодаре?

Комментарий председателя Общества слепых и много фотографий

«Магнит» показал новый логотип

На сайте и в соцсетях сети появились новые логотипы магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик»

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале