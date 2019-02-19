Дети из Горячего Ключа за свои деньги починили детскую площадку
С одной из детских площадок Горячего Ключа украли качели. Школьники собрали деньги, чтобы установить новые
17 февраля на одной из общественных детских площадок в Горячем Ключе установили новые качели. Часть денег на их покупку собрали местные школьники. Это произошло после того, как в конце января с этой площадки украли качели, которые установили здесь буквально за месяц до этого.
Квартальная Лилия Федоровна рассказала порталу Юга.ру, что на новую детскую площадку она потратила денежный приз в размере 212 тыс. рублей, который ей выдали за третье место в конкурсе на лучшее благоустройство квартала.
«Мы взяли третье место, получили деньги. Еще немного добавила администрация, депутаты и разные люди. Мы установили детскую площадку, потом нам привезли песок, забор, столы, все это забетонировали», — рассказала Лилия Федоровна.
Почти сразу с площадки украли одни качели и попытались унести другие. Тогда пенсионерка решила самостоятельно отремонтировать только что сделанную детскую площадку.
Местные дети, узнав об этом, решили помочь женщине купить новые качели. Сборы организовал семиклассник Данил. Он с друзьями отдал свои сбережения, другую часть денег добавили взрослые.
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