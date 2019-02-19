В Адыгее на 70% увеличили единовременную выплату малоимущим семьям

В Адыгее увеличили размер единовременной денежной выплаты из республиканского бюджета для малоимущих семей на неотложные нужды

Такое решение было принято по инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Постановление подписал 18 февраля премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.

«Если раньше семьям выплачивалось от 2 до 3 тыс. рублей, в зависимости от числа нетрудоспособных граждан в семье, то теперь размер выплаты увеличивается примерно на 70%. Максимальная выплата составит 5 тыс. рублей», — сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Адыгеи.

Малоимущие жители республики могут получить выплату раз в год и потратить по своему усмотрению. Материальная помощь носит заявительный характер. Чтобы ее получить, гражданам необходимо обратиться с заявлением в центр труда и соцзащиты населения по месту жительства.

В прошлом году такую матпомощь на сумму около 17 млн рублей получили порядка 7 тыс. малоимущих семей Адыгеи.

Всего в республике более 85 тыс. человек получают выплаты, пособия и компенсации через органы соцзащиты за счет средств бюджетов всех уровней, из них около 49,5 тыс. человек — получатели разных видов выплат за счет средств республиканского бюджета, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.