«Краснодар» потратил больше 5 млн евро на покупку защитника ФК «Ростова»
Футбольный клуб «Краснодар» в феврале договорился с «Ростовом» о переходе защитника Дмитрия Скопинцева
О трансфере 21-летнего футболиста сообщили 19 февраля пресс-сслужбы обоих клубов.
Скопинцев пройдет медобследование и после этого подпишет долгосрочный контракт с «быками», рассказала пресс-служба «Краснодара».
По данным издания Sport24, контракт будет расчитан на четыре с половиной года.
Сумма сделки составила 4,4 млн евро, еще 1 млн евро бонусов «Ростов» получит за индивидуальные показатели Скопинцева и за результаты команды, а также 20% от суммы продажи защитника в другую команду, пишет «Спорт-Экспресс».
Кто такой Дмитрий Скопинцев
Дмитрий Скопинцев родился 2 марта 1997 года в Воронеже. Выступал в молодежках «Динамо» и «Зенита». В 2015 году перешел в «Ред Булл Лейпциг», играл за австрийский «Лиферинг».
В 2016 году подписал контракт с «Ростовом». В феврале 2017-го донской клуб до конца сезона отдал защитника в аренду калининградской «Балтике», с которой он стал лучшим игроком команды по итогам весенней части сезона-2016/17, поэтому клубы договорились о продлении аренды спортсмена до конца года.
В сезоне-2018/19 Дмитрий Скопинцев выступил с «Ростовом» в 15 матчах Премьер-лиги и 2 поединках Кубка России, в одном из которых забил гол в ворота «Краснодара».
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