«Краснодар» потратил больше 5 млн евро на покупку защитника ФК «Ростова»

Футбольный клуб «Краснодар» в феврале договорился с «Ростовом» о переходе защитника Дмитрия Скопинцева

О трансфере 21-летнего футболиста сообщили 19 февраля пресс-сслужбы обоих клубов. Скопинцев пройдет медобследование и после этого подпишет долгосрочный контракт с «быками», рассказала пресс-служба «Краснодара». По данным издания Sport24, контракт будет расчитан на четыре с половиной года. Сумма сделки составила 4,4 млн евро, еще 1 млн евро бонусов «Ростов» получит за индивидуальные показатели Скопинцева и за результаты команды, а также 20% от суммы продажи защитника в другую команду, пишет «Спорт-Экспресс».