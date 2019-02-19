«Краснодар» потратил больше 5 млн евро на покупку защитника ФК «Ростова»

Краснодарский край, Ростовская область

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Футбольный клуб «Краснодар» в феврале договорился с «Ростовом» о переходе защитника Дмитрия Скопинцева

О трансфере 21-летнего футболиста сообщили 19 февраля пресс-сслужбы обоих клубов.

Скопинцев пройдет медобследование и после этого подпишет долгосрочный контракт с «быками», рассказала пресс-служба «Краснодара».

По данным издания Sport24, контракт будет расчитан на четыре с половиной года.

Сумма сделки составила 4,4 млн евро, еще 1 млн евро бонусов «Ростов» получит за индивидуальные показатели Скопинцева и за результаты команды, а также 20% от суммы продажи защитника в другую команду, пишет «Спорт-Экспресс».

Кто такой Дмитрий Скопинцев 

Дмитрий Скопинцев родился 2 марта 1997 года в Воронеже. Выступал в молодежках «Динамо» и «Зенита». В 2015 году перешел в «Ред Булл Лейпциг», играл за австрийский «Лиферинг».

В 2016 году подписал контракт с «Ростовом». В феврале 2017-го донской клуб до конца сезона отдал защитника в аренду калининградской «Балтике», с которой он стал лучшим игроком команды по итогам весенней части сезона-2016/17, поэтому клубы договорились о продлении аренды спортсмена до конца года.

В сезоне-2018/19 Дмитрий Скопинцев выступил с «Ростовом» в 15 матчах Премьер-лиги и 2 поединках Кубка России, в одном из которых забил гол в ворота «Краснодара».

ФК «Краснодар» ФК «Ростов» Футбол

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