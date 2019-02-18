На Дону боксер получил шесть лет колонии за избиения людей в кафе, караоке и гостинице

Миллеровский районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении местного жителя, боксера и преподавателя боевых искусств Даниила Грицая, обвиняемого в серии избиений

Грицаю вменяли сразу несколько преступлений, совершенных в Миллерово. Последнее из них — избиение постояльцев гостиницы в июне 2018 года, в результате которого значительно пострадал военный инженер. Грицай вместе с приятелем Сергеем Силеевым напали на людей, сделавших им замечание.

В новогоднюю ночь 31 декабря 2017 года в караоке-клубе «Пушкин» Грицай ударил молодую девушку, причинив ей легкий вред здоровью. В марте 2018 года возле кафе «Афродита» в ходе словесного конфликта он ударил одного из посетителей заведения, причинив телесные повреждения, квалифицируемые как средней тяжести вред здоровью. Спустя пару дней в помещении того же «Пушкина» ударил мужчину, причинив ему телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Кроме того, в конце апреля 2018 года Грицай, получив отказ в предоставлении справки от врача-невролога, угрожал ей убийством. А в мае 2018 года в Ростове-на-Дону он повредил два легковых автомобиля.

Всего Грицай обвинялся по пяти статьям: п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «г, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством), ч. 2 ст. 167 УК РФ (Повреждение имущества с причинением значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений).

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде шести лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.