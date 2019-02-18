В Адыгее устроили автопробег в честь 76-летия освобождения региона от фашистов

Адыгея 18 февраля отмечает 76-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков

В честь этой даты в республике организовали автопробег, старт которому дал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он поздравил всех с памятной для республики датой и отметил важность воспитания молодежи на примерах стойкости духа защитников Отечества.

«Память о подвигах отцов и дедов, уважение к истории страны — это те ценности, которые нас объединяют и делают сильнее. Поэтому будем и дальше хранить память о героизме освободителей, заботиться о наших ветеранах, защищать историческую память от фальсификаций. Это наш святой долг перед павшими воинами, перед теми, кто на фронте и в тылу приближал Победу, кто подарил нам мирную жизнь в свободной стране», — сказал Кумпилов.

Участникам автопробега 18 февраля предстояло проехать по маршруту Майкоп — аул Понежукай — Адыгейск — аул Тахтамукай — аул Шенджий — аул Афипсип. В каждом из этих населенных пунктов они принимают участие в митингах, возложении цветов и венков на мемориальных комплексах. В ауле Афипсип к акции присоединятся представители Совета ветеранов Краснодарского края.