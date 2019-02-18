В Адыгее устроили автопробег в честь 76-летия освобождения региона от фашистов
Адыгея 18 февраля отмечает 76-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков
В честь этой даты в республике организовали автопробег, старт которому дал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он поздравил всех с памятной для республики датой и отметил важность воспитания молодежи на примерах стойкости духа защитников Отечества.
«Память о подвигах отцов и дедов, уважение к истории страны — это те ценности, которые нас объединяют и делают сильнее. Поэтому будем и дальше хранить память о героизме освободителей, заботиться о наших ветеранах, защищать историческую память от фальсификаций. Это наш святой долг перед павшими воинами, перед теми, кто на фронте и в тылу приближал Победу, кто подарил нам мирную жизнь в свободной стране», — сказал Кумпилов.
Участникам автопробега 18 февраля предстояло проехать по маршруту Майкоп — аул Понежукай — Адыгейск — аул Тахтамукай — аул Шенджий — аул Афипсип. В каждом из этих населенных пунктов они принимают участие в митингах, возложении цветов и венков на мемориальных комплексах. В ауле Афипсип к акции присоединятся представители Совета ветеранов Краснодарского края.
В годы Великой Отечественной войны Адыгея больше полугода находилась в оккупации — с августа 1942 года по февраль 1943-го. Освобождение от фашистов началось в январе 1943 года в районе станицы Даховской. До конца января Красная армия изгнала оккупантов из Майкопа, Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. В начале февраля были освобождены Красногвардейский и Теучежский районы.
18 февраля 1943 года войска Красной армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук. Этот день считается днем окончательного освобождения республики от немецкой оккупации.
Из Адыгеи в годы войны призвали на фронт 80 тыс. человек, более 30 тыс. из них погибли, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.
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