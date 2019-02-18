На курорте «Роза Хутор» будут стажироваться студенты Финансового университета

Горный курорт «Роза Хутор» в феврале подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ

Учащиеся получат опыт, помогая в качестве волонтеров разным службам курорта, как в ежедневной деятельности, так и во время проведения фестивалей, конференций, спортивных соревнований и других мероприятий. Планируются стажировки и в офисных подразделениях «Роза Хутор», рассказали в пресс-службе курорта.

Сотрудничество курорта и вуза будет направлено на развитие практических навыков и необходимых компетенций у студентов факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса (МТСиГБ) Финансового университета и формирование кадрового резерва для компании «Роза Хутор».

«Подобный формат сотрудничества с лучшим российским курортом позволит нашим студентам и выпускникам перенять знания и навыки у истинных профессионалов туристкой отрасли. Для нас это отличная возможность дополнить их образование серьезной практической составляющей. В то же время для наших ребят это хороший шанс зарекомендовать себя с лучшей стороны в глазах потенциального работодателя, что, возможно, даст им настоящую путевку в жизнь», — отметил декан факультета МТСиГБ Константин Поздняков.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает проведение для студентов Финансового университета специальных мероприятий, посвященных карьере в компании «Роза Хутор», а также лекций, семинаров специалистов курорта, экспертов-практиков, где будут рассмотрены актуальные бизнес-кейсы.

«Для нас важно сотрудничество с профильным факультетом Финансового университета, и мы готовы делиться уникальным опытом создания не только крупнейшего в России горного курорта, но и команды профессионалов, которая смогла реализовать этот проект буквально за несколько лет. Аналогов в нашей стране практически нет. Курорт — это очень сложный организм, успешное функционирование которого обеспечивают десятки служб. Погружение в эту атмосферу еще в период обучения, вне всякого сомнения, даст студентам лучшее представление об индустрии отдыха и туризма, о сфере, где им предстоит трудиться. Таким образом, мы фактически создаем своеобразную лабораторию по подготовке квалифицированных кадров, в том числе и для "Роза Хутор"», — заключила директор по персоналу курорта «Роза Хутор» Елена Жаркова.