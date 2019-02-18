На Кубани мужчина убил знакомую и спрятал ее тело в лесополосе

В Динском районе 14 февраля мужчина до смерти избил знакомую и вывез ее тело в лесополосу

По версии следствия, 40-летняя местная жительница выпивала с двумя знакомыми в доме на улице Коммунаров в станице Новотитаровской. Ночью один из мужчин ушел к себе. Женщина осталась с 34-летним хозяином дома, между ними началась ссора. Во время конфликта мужчина не менее пяти раз ударил гостью по животу, отчего она умерла на месте.

После этого злоумышленник позвонил знакомому, с которым до этого выпивал. Он рассказал, что женщина умерла, и попросил помочь ему спрятать тело.

Мужчины вывезли тело в лесополосу на хуторе Примаки. Друг злоумышленника сообщил об этом в правоохранительные органы.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Его обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.