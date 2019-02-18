В Ставрополе ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В Ставрополе 18 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды

Накануне в городе ветер повалил более 50 деревьев, повредил более 40 линий электропередачи и частично разрушил кровлю двух зданий: школы № 11 и колледжа сервисных технологий и коммерции. Также повреждены две остановки.

На ликвидацию последствий стихии задействовали все ресурсы города: 15 бригад распиливают упавшие деревья, 25 бригад занимаются санитарной очисткой и 14 бригад восстанавливают электричество.

Губернатор региона Владимир Владимиров ввел режим ЧС, сообщила пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю предупреждала о том, что местами по краю ожидается очень сильный северо-западный ветер — до 30 м/с.