Минстрой нашел способ сократить отключения горячей воды до трех дней
Замглавы Минстроя Андрей Чибис рассказал, как можно сократить сроки отключения горячей воды летом
В интервью газете «Известия» он рассказал, что сейчас идет работа по внедрению умных технологий в ЖКХ.
«Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды. В этом очень заинтересованы сами коммунальные компании», — сказал Чибис.
Он объяснил, что за время отключения горячей воды коммунальщики не получают плату и выручку за горячую воду. В 2018 году Минстрой экспериментировал с тремя городами (Чибис не уточнил, какими именно) — брали не весь город, а большие микрорайоны.
«Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней. Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить», — сказал чиновник.
Как сообщали Юга.ру, летом 2018 года в городах, принимавших Чемпионат мира по футболу, перенесли сроки отключения горячей воды. Ее не выключали в районах со стадионами, тренировочными базами и гостиницами, где размещались футболисты и болельщики.
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