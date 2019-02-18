Минстрой нашел способ сократить отключения горячей воды до трех дней

Замглавы Минстроя Андрей Чибис рассказал, как можно сократить сроки отключения горячей воды летом

В интервью газете «Известия» он рассказал, что сейчас идет работа по внедрению умных технологий в ЖКХ.

«Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды. В этом очень заинтересованы сами коммунальные компании», — сказал Чибис.