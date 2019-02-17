В российских СИЗО арестованных хотят водить на площадки для футбола и баскетбола

ФСИН России хочет водить граждан, находящихся под стражей в СИЗО, на площадки для спортивных игр

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко 17 февраля рассказал, что арестованные смогут играть в футбол во время прогулок.

Каждому сидящему в СИЗО положена ежедневная часовая прогулка на свежем воздухе. Арестованные гуляют в небольших прогулочных двориках, где нет места для подвижных игр.

Сейчас арестанты могут ходить на прогулки только с сокамерниками. Планируется, что играть они будут также только со своими соседями. Их будут водить на футбольные, волейбольные или баскетбольные площадки. Там арестованных будут делить на команды. Большая камера может сыграть в командную игру. Если же в камере от двух до четырех человек, то им предложат настольный теннис или бадминтон.

По словам Максименко, прорабатывают вопрос, чтобы разрешить совместные прогулки арестантам одних категорий. То есть гулять и играть в спортивные игры смогут обвиняемые по похожим статьям, не проходящие по одному делу, пишет «Российская газета».