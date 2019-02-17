В российских СИЗО арестованных хотят водить на площадки для футбола и баскетбола
ФСИН России хочет водить граждан, находящихся под стражей в СИЗО, на площадки для спортивных игр
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко 17 февраля рассказал, что арестованные смогут играть в футбол во время прогулок.
Каждому сидящему в СИЗО положена ежедневная часовая прогулка на свежем воздухе. Арестованные гуляют в небольших прогулочных двориках, где нет места для подвижных игр.
Сейчас арестанты могут ходить на прогулки только с сокамерниками. Планируется, что играть они будут также только со своими соседями. Их будут водить на футбольные, волейбольные или баскетбольные площадки. Там арестованных будут делить на команды. Большая камера может сыграть в командную игру. Если же в камере от двух до четырех человек, то им предложат настольный теннис или бадминтон.
По словам Максименко, прорабатывают вопрос, чтобы разрешить совместные прогулки арестантам одних категорий. То есть гулять и играть в спортивные игры смогут обвиняемые по похожим статьям, не проходящие по одному делу, пишет «Российская газета».
Как сообщали Юга.ру, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев 14 февраля выступил за обе команды на матче в «Бутырке».
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