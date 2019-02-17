На трассе в Сочи произошел камнепад

На Мамайском перевале Джубга — Сочи с 16 на 17 февраля произошел камнепад

Это случилось на 171-м км трассы А147 на спуске с Мамайского перевала в сторону центра Сочи. Горную породу с проезжей части убрали к 1:00.

В пресс-службе Упрдор «Черноморье» сообщили, что инцидент произошел на участке активного геологического процесса. На участке была установлена противокаменная стальная сетка. Она задержала осыпающуюся горную породу. Основная масса камней упала рядом с обочиной дороги.

В результате камнепада никто не пострадал.