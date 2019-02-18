Более 21 млрд рублей инвестирует «Кубаньэнерго» в развитие электроэнергетики региона

Объем инвестпрограммы «Кубаньэнерго» (группа «Россети») на 2019-2022 годы составит свыше 21 млрд рублей

Об этом сообщил журналистам в рамках Российского инвестиционного форума генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов.

«Планируется построить и реконструировать порядка 1,9 тыс. км линий, ввести свыше 1,6 тыс. МВА энергомощностей. В частности, увеличить мощности девяти крупных центров питания в Краснодаре, двух — в Сочи, четырех — в Ленинградском и Ейском районах, построить новую подстанцию в Мостовском районе», — рассказал Александр Гаврилов.

По его словам, программа учитывает проекты, предусмотренные планом перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на ближайшие пять лет.

Гендиректор «Кубаньэнерго» уточнил, что энергопотребление ежегодно растет за счет активного жилищного строительства, малого и среднего бизнеса, туризма. Наблюдается увеличение пиковых нагрузок на энергосистему.

«Если в 2007 году максимум нагрузок составлял чуть более 3 тыс. МВт, то в 2018 году он достиг почти 5 тыс. МВт. Более половины потребляемой мощности приходится на Краснодар, Сочи и Новороссийск», — резюмировал Александр Гаврилов.

Российский инвестиционный форум прошел в главном Медиацентре Сочи 14 и 15 февраля.