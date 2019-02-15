Участники сочинского инвестфорума на круглом столе обсудили проблемы туристической отрасли

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля состоялся круглый стол, посвященный проблемам туристической отрасли

На круглом столе отметили, что сегодня многие туристические направления зачастую оказываются недозагружены. Среди возможных решений этой проблемы могут быть развитие транспортной доступности, предложения по субсидированию перевозок.

Внутренний спрос на туристические услуги сегодня составляет 100 млрд долларов. По оценкам экспертов, он мог бы быть вдвое больше при наличии качественного предложения.

«В прошлом году по России путешествовали 60 млн человек, это на 15% больше, чем в 2017-м. Въездной турпоток достиг 24 млн человек. Но потенциал отрасли огромен: любые улучшения инфраструктуры тут же дают рост турпотока. После открытия Крымского моста турпоток в Крым вырос на 29%. Мы впервые увидели, что полуостров стал пятым регионом России по числу зимних посещений, чего не было никогда», — рассказала Ольга Голодец.

На мероприятии было отмечено, что сегодня даже многие существующие туристические направления оказываются недозагружены. Эксперты подчеркнули, что необходимо провести анализ причин и предложить меры по повышению турпотока. В числе предложенных решений была названа перезагрузка концепции продукта Visit Russia, запущенного в 2015 году, и координации продвижения российского турпродукта на зарубежные рынки с потребностями регионов и бизнеса.

Эксперты также отметили, что несмотря на положительную динамику российская отрасль туризма испытывает большие трудности. Неэффективной они назвали федерально-целевую программу по развитию туризма, а среди проблем упомянули отсутствие кадрового потенциала, собственных систем бронирования, отсутствие безвизового режима и неточность сбора статистических данных.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор», председатель Совета директоров «Агранта» (курорты Завидово, Ярославское взморье) Сергей Бачин в свою очередь подчеркнул, что успешные проекты в сфере туризма должны соответствовать, как минимум, одному из нескольких условий: уникальное природное местоположение, как у Камчатки, Алтая или Байкала, либо уникальная история, настоящая или придуманная, либо какое-то событие — чемпионат мира, фестиваль и тому подобное.

«Но, возможно, самое важное — наличие колоссального спроса, мегаполиса. Часто это важнее, чем самая замечательная природа, но удаленная. Если ни одно из этих условий не выполнено, крупного проекта не будет», — сказал Сергей Бачин.

При этом он отметил, что невозможно одновременно развивать туризм во всех регионах России, как это планировалось сделать в рамках ФЦП, — лучше заниматься точечными проектами.

«Вот была ФЦП и хорошо, что была. Все натренировались. Но часто она была направлена на то, чтобы решить конкретную задачу — например, построить дорогу. И с помощью местного лоббизма это удавалось. Я не говорю, что это не нужно. Но не надо под именем туризма решать локальные задачи. Мы обсуждаем, как туризм двинуть вперед, как нам стать конкурентными на мировом рынке», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, туротрасли нужна поддержка, подобная той, какую получило 15 лет назад сельское хозяйство: субсидирование процентной ставки на весь период жизни проекта, а не на срок действия ФЦП, как сейчас, и правильный выбор жизнеспособных проектов. Он также подчеркнул, что туризму нужно меньше эмоций и больше делового подхода.

«Мы должны считать потоки, ценность денег для инвестора, риски, которые во всех проектах присутствуют. Искренне желаю и верю, чтобы через 15 лет на туротрасль смотрели как на такое же чудо, как сейчас на сельское хозяйство», — заключил Бачин.

Озвученные на круглом столе замечания будут учтены в новой Федеральной целевой программе по развитию туризма. В связи с этим ее принятие отложили на второй квартал.