Двухлетний мальчик погиб при пожаре в Краснодаре

В бытовом вагончике в НСТ «Нектар» в Краснодаре 14 февраля при пожаре погиб двухлетний мальчик

В бытовом вагончике на улице Вольной жила семья с двухлетним сыном. По предварительным данным, после обеда женщина оставила мальчика в бытовке и вышла во двор. Позже она увидела возгорание и попыталась вынести ребенка из дома, но не смогла из-за сильного задымления. Отец в это время был на работе.

Соседи увидели дым и вызвали пожарных. После того, как пожар потушили, спасатели нашли тело ребенка. По предварительной версии, возгорание началось из-за замыкания электропроводки.

Мать мальчика отравилась угарным газом, ее доставили в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Специалисты выясняют причины возрагания и ищут очаг, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.