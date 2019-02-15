«ЮгСтройИнвест» построит в Ростове-на-Дону новый экорайон
В Ростове-на-Дону в течение четырех лет построят новый большой экорайон с социальной инфраструктурой
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» подписала на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение с правительством Ростовской области о реализации большого инвестпроекта по строительству экорайона «Вересаево» на 36 га в 15 минутах езды от центра Ростова.
«Микрорайон "Вересаево" спроектирован так, чтобы здесь было удобно и комфортно жить и взрослым и детям. Детские, спортивные площадки, зеленые зоны: прогулочные аллеи с арт-объектами, зеленые скверы. Мы реализуем уникальную концепцию благоустройства, которая по-настоящему удивит ростовчан», — рассказал генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
Согласно проекту, в течение четырех лет в Ростове-на-Дону должен появиться новый микрорайон, в котором особое внимание будет уделено социальной инфраструктуре. Здесь обещают построить 540 тыс. кв. метров жилья, два детских сада на 600 мест, школу на 1434 учащихся, поликлиники и дома быта. «Вересаево» называется экорайоном, так как включает в себя разнообразные зеленые зоны — в том числе большой новый парк. Кроме того, проект строительства включает в себя детские и спортивные площадки в каждом дворе, а также крытый тренажерный зал и полноценный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.
«ЮгСтройИнвест» передаст 5% от общей жилой площади — 27 тыс. кв. метров жилья — дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. По словам Юрия Иванова, это значит, что 719 семей получат свое жилье уже в этом году. Уже ведется строительство трех домов и подземной парковки. В середине этого года начнется возведение детского сада.
«"ЮгСтройИнвест" первой вошла в новую областную программу. И успешно, поэтому мы продолжим ее реализовывать. Надеюсь, что уже в текущем году мы увидим динамику возведения экорайона "Вересаево"» — подчеркнул губернатор Дона Василий Голубев.
Сумма инвестиций проекта за четыре года составит 24 млрд рублей, а сумма налоговых отчислений в бюджеты разных уровней составит 3 млрд рублей.
«Для группы компаний "ЮгСтройИнвест" реализация данного проекта даст хорошую возможность для обеспечения людей новыми рабочими местами, а это 3 тыс. рабочих мест с высокой заработной платой», — отметил Юрий Иванов.
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