«ЮгСтройИнвест» построит в Ростове-на-Дону новый экорайон

В Ростове-на-Дону в течение четырех лет построят новый большой экорайон с социальной инфраструктурой

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» подписала на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение с правительством Ростовской области о реализации большого инвестпроекта по строительству экорайона «Вересаево» на 36 га в 15 минутах езды от центра Ростова.

«Микрорайон "Вересаево" спроектирован так, чтобы здесь было удобно и комфортно жить и взрослым и детям. Детские, спортивные площадки, зеленые зоны: прогулочные аллеи с арт-объектами, зеленые скверы. Мы реализуем уникальную концепцию благоустройства, которая по-настоящему удивит ростовчан», — рассказал генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Согласно проекту, в течение четырех лет в Ростове-на-Дону должен появиться новый микрорайон, в котором особое внимание будет уделено социальной инфраструктуре. Здесь обещают построить 540 тыс. кв. метров жилья, два детских сада на 600 мест, школу на 1434 учащихся, поликлиники и дома быта. «Вересаево» называется экорайоном, так как включает в себя разнообразные зеленые зоны — в том числе большой новый парк. Кроме того, проект строительства включает в себя детские и спортивные площадки в каждом дворе, а также крытый тренажерный зал и полноценный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.