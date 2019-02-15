Выходные на Кубани будут сухими и прохладными

Метеорологи прогнозируют на Кубани небольшое потепление с 15 по 17 февраля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре пятница будет пасмурной, но без осадков. Днем воздух прогреется до 6 °С, ночью — до -2 °С. Ветер до 8 м/с.

В субботу в столице Кубани будет немного теплее, температура днем составит 5-9 °С, ночью — до 7 °С. Дождя также не ожидается.

В северной части региона в воскресенье прогнозируют небольшие дожди. Днем термометры покажут 2-4 °С, ночью — до 3 °С.

На Черноморском побережье будет солнечно и без осадков. В Анапе и Новороссийске днем воздух прогреется до 8 °С, в Геленджике в воскресенье возможен небольшой дождь. Температура днем составит до 7 °С.

В Сочи в субботу и воскресенье ожидается небольшой дождь, термометр покажет до 9 °С днем и до 5 °С ночью. Ветер 1-2 м/с.