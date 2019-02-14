Рубль упал после заявления США о новых санкциях

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После информации о возможных новых санкциях США 14 февраля рубль стал дешевле по отношению к евро и доллару

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По данным сайта Московской биржи на 14:40, курс доллара составил 66,8 рубля, евро — 75,3 рубля. При этом в 17:40 13 февраля курс доллара достигал 65,7 рубля, евро — 74,3 рубля.

На сайте Центробанка РФ сообщается, что на 14 февраля был установлен курс доллара в 65,6 рубля, евро — 74,3 рубля. На 15 февраля доллар будет равен 66,5 рубля, евро — 75,04 рубля.

Как сообщали Юга.ру, 13 февраля сенаторы США предложили ввести долнительные санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе.

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