Около 50 тыс. краснодарцев в январе не передали показания газовых счетчиков

Партнерский Краснодарский край

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В Краснодаре в январе около 50 тыс. человек не передали показания своих газовых счетчиков

Этим абонентам поставщик будет считать потребленный газ расчетным способом, то есть не по фактическим, а по среднемесячным показателям, что может быть затратным для абонента.

Чтобы привести в порядок учет и избежать переплат, «Газпром межрегионгаз Краснодар» рекомендует абонентам соблюдать законодательство и передавать показания до конца расчетного месяца. Показания можно предоставить несколькими способами:

  • оплатить фактически потребленный за месяц с 25 по 28 число;
  • по телефону автоинформатора: 8 (958) 609-70-55 или через СМС (номер лицевого счета*показания#);
  • по номеру горячей линии: 8 (958) 609-70-77;
  • через сайт
  • через личный кабинет абонента «МойГАЗ»;
  • через ящики для сбора показаний;
  • через чат-бот в телеграме «Мой газ».

После передачи показаний начисления пересчитывают по фактическому потреблению. Если абонент не представил в срок данные о показаниях счетчика, объем потребленного газа определяют расчетным способом, сообщили 14 февраля в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Газ Газпром Краснодар
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