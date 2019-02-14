Около 50 тыс. краснодарцев в январе не передали показания газовых счетчиков

В Краснодаре в январе около 50 тыс. человек не передали показания своих газовых счетчиков

Этим абонентам поставщик будет считать потребленный газ расчетным способом, то есть не по фактическим, а по среднемесячным показателям, что может быть затратным для абонента.

Чтобы привести в порядок учет и избежать переплат, «Газпром межрегионгаз Краснодар» рекомендует абонентам соблюдать законодательство и передавать показания до конца расчетного месяца. Показания можно предоставить несколькими способами:

После передачи показаний начисления пересчитывают по фактическому потреблению. Если абонент не представил в срок данные о показаниях счетчика, объем потребленного газа определяют расчетным способом, сообщили 14 февраля в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».