Около 50 тыс. краснодарцев в январе не передали показания газовых счетчиков
В Краснодаре в январе около 50 тыс. человек не передали показания своих газовых счетчиков
Этим абонентам поставщик будет считать потребленный газ расчетным способом, то есть не по фактическим, а по среднемесячным показателям, что может быть затратным для абонента.
Чтобы привести в порядок учет и избежать переплат, «Газпром межрегионгаз Краснодар» рекомендует абонентам соблюдать законодательство и передавать показания до конца расчетного месяца. Показания можно предоставить несколькими способами:
- оплатить фактически потребленный за месяц с 25 по 28 число;
- по телефону автоинформатора: 8 (958) 609-70-55 или через СМС (номер лицевого счета*показания#);
- по номеру горячей линии: 8 (958) 609-70-77;
- через сайт;
- через личный кабинет абонента «МойГАЗ»;
- через ящики для сбора показаний;
- через чат-бот в телеграме «Мой газ».
После передачи показаний начисления пересчитывают по фактическому потреблению. Если абонент не представил в срок данные о показаниях счетчика, объем потребленного газа определяют расчетным способом, сообщили 14 февраля в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».
Как живут в отдаленных поселках Апшеронского района
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.