На саммите в Сочи обсудят вывод американских войск из Сирии

В Сочи 14 февраля пройдет саммит по сирийскому урегулированию

Его проведут президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани. Они обсудят зону деэскалации в Идлибе и вывод американских войск из Сирии, сообщает ТАСС.

В международном комитете парламента Сирии выразили надежду, что по итогам переговоров идлибская зона деэскалации перейдет под контроль правительства республики, пишут «Известия».

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал изданию, что технически передача провинции официальным властям возможна. Однако для этого нужно добиться мирного соглашения с боевиками. По его словам, в Идлибе сейчас находится большое число боевиков — от 30 тыс. до 60 тыс. Пушков добавил, что в Сирии велико влияние Турции, у которой есть определенное воздействие на боевиков-суннитов.