В Адыгее проведут международный фестиваль майкопской археологической культуры

Ученые и общественники Адыгеи договорились о проведении осенью 2019 года международного фестиваля майкопской археологической культуры

Такое решение было принято на научно-практической конференции, организованной 12 февраля Адыгейским региональным отделением Русского географического общества и Адыгейским госуниверситетом.

«Сегодня изучением Майкопской культуры (археологическая культура раннего бронзового века — прим.) занимаются не только ученые Адыгеи, но ведущие археологи России, историки Абхазии, Турции, Сирии, Азербайджана. Их мы пригласим в Адыгею. Ряд ученых уже запланировали поездку в нашу республику для археологических экспедиций. Все вместе мы рассмотрим актуальные вопросы изучения и популяризации Майкопской культуры. Ученые обменяются мнениями, своими открытиями и последними исследования», — рассказал порталу Юга.ру председатель регионального отделения РГО Игорь Огай.

По его словам, в рамках фестиваля планируется провести не только пленарные заседания и круглые столы, но мастер-классы по производству изделий декоративно-прикладного искусства, традиционным для республики ремеслам. Для участников также организуют экскурсию по туристским и историческим достопримечательностям Адыгеи. Точную программу мероприятия определят позже.

По словам Огая, в Адыгее находится около 4 тыс. памятников археологии. Он отметил, что члены РГО рассчитывают на поддержку республиканской власти в проведении фестиваля, так как развитие исторического туризма в регионе — одно из перспективных направлений.