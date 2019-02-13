В Краснодаре на один вечер изменят схему четырех трамвайных маршрутов

В Краснодаре вечером 14 февраля изменят схему движения трамвайных маршрутов № 4, 5, 7 и 8

Такие меры примут в связи с заменой путей на улице Ставропольской в районе Полины Осипенко.

Схему маршрута № 5 изменят дважды за вечер. С 22:15 трамваи пойдут от улицы Солнечной в сторону Бершанской не по Коммунаров, а по Садовой. С 22:40 вагоны отправятся по обычному пути через улицы Коммунаров, Гоголя, Ставропольскую до остановки «улица Шевченко». Затем трамваи будут сворачивать на улицу Титаровскую и по маршруту № 7 поедут в Восточное депо. Последние вагоны на маршруте № 5 отправятся от улицы Бершанской в 21:26, от Солнечной — в 21:52.

Трамваи маршрута № 4 с 22:40 будут курсировать от улицы Индустриальной до Шевченко, затем по Титаровской, Воронежской, Стасова и Ставропольской до Восточного депо. Последние трамваи на этом маршруте отправятся от Индустриальной в 22:18, из Комсомольского микрорайона — в 22:23.

На маршруте № 8 вагоны с 22:30 будут ходить от остановки «улица Шевченко» по Титаровской, Воронежской, Стасова и Ставропольской до Восточного депо. Последние вагоны от улицы Солнечной отправятся в 22:01, от хладокомбината — в 22:39.