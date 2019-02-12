В Сочи мужчина спровоцировал ДТП, избил водителя-инвалида и пытался забрать его видеорегистратор

Два уголовных дела возбудили против 35-летнего мужчины, который в Сочи травмировал водителя без обеих ног и повредил его машину

Инцидент произошел 6 января на объездной дороге по направлению к Адлеру, видео с места происшествия попало в соцсети. По информации «Сочи 24», инвалид 1-й группы Александр Камин двигался, соблюдая все правила дорожного движения. Он услышал, как сзади ему сигналит водитель «Мерседеса», требуя пропустить его. После иномарка обогнала автомобиль Камина и водитель начал резко тормозить, демонстрировать опасную езду, провоцируя ДТП.

Через время «Мерседес» подрезал Камина, водитель иномарки вышел, ударил автомобиль инвалида, выругался и уехал. Камин начал звонить в оперативные службы. В это время водитель «Мерседеса» вновь вернулся, намеренно ударил машину Камина и стал требовать у него видеорегистратор. Услышав, что инвалид звонит в полицию, он разбил окно его машины и накинулся на него с кулаками. Также в машину Камина села спутница водителя «Мерседеса» и начала уговаривать отдать видеорегистратор. В этот момент водитель иномарки решил распылить в машине Камина газовый баллончик, чтобы дезориентировать его. После приехал наряд ДПС.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что на водителя «Мерседеса» завели административное и два уголовных дела.

«В отношении 35-летнего мужчины составлен административный материал, а также возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений)», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.