В Сочи буддиста оштрафовали за проповедь без документов

Краснодарский край

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В Сочи к административной ответственности привлекли 32-летнего местного жителя, который занимался миссионерством без разрешительных документов

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, мужчина проповедовал в одном из нежилых помещений в Хостинском районе от имени Централизованной религиозной организации «Российская академия буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью».

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На сочинца завели дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.26 КоАП (Нарушение требований законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях).

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 5 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в июле 2017 года после случая в Сочи Минюст РФ приравнял чтение Библии в кафе к митингу, и его необходимо согласовывать с мэрией.

Буддизм Прокуратура Религия Сочи
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