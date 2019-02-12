В Сочи буддиста оштрафовали за проповедь без документов

В Сочи к административной ответственности привлекли 32-летнего местного жителя, который занимался миссионерством без разрешительных документов

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, мужчина проповедовал в одном из нежилых помещений в Хостинском районе от имени Централизованной религиозной организации «Российская академия буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью».

На сочинца завели дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.26 КоАП (Нарушение требований законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях).

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 5 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в июле 2017 года после случая в Сочи Минюст РФ приравнял чтение Библии в кафе к митингу, и его необходимо согласовывать с мэрией.