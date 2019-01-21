Последователя религиозного китайского движения задержали на Ставрополье

Ставропольский край

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В Железноводске 19 января задержали последователя религиозного китайского движения «Фалуньгун» Эрика Арутюнова, который раздавал листовки об учении

Об инциденте сообщило «ОВД-Инфо» со ссылкой на сотрудника связей с общественностью информационного центра «Фалунь Дафа» Оксану Щеткину. Она рассказала, что группа последователей занималась гимнастикой в Центральном парке. Мужчина раздавал листовки об учении. В это время к нему подошел представитель мэрии Артур Бабаян, заявил, что Арутюнов и другие последователи занимаются незаконной промо-акцией и потребовал прекратить занятие.

Участники отказались прекращать упражнения и раздачу листовок, после этого представитель городской администрации вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники МВД потребовали у Арутюнова документы, но у него их не было. Отмечается, что правоохранители просили документы несколько раз.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него протокол по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Фалуньгун — религиозное движение, в основе которого лежит традиционная китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и китайских народных верований. Оно появилось в начале 90-х годов ХX века. В 1999 году правительство Китая официально запретило это учение. Его последователей в КНР преследуют.

Полиция Религия
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