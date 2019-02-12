Бывшего мэра Шахт задержали по делу о превышении полномочий
В Ростовской области следователи задержали экс-мэра Шахт Дениса Станиславова по подозрению в превышении полномочий
По данным следствия, Станиславов, занимая пост мэра Шахт, незаконно постановил без торгов предоставить в аренду бизнесмену участок земли с завышенной площадью. На участке планировалось построить жилой дом, государственная собственность на который не определена.
Таким образом, чиновник превысил свои должностные полномочия, лишив других застройщиков возможности принять участие в торгах на право заключения договора аренды.
На экс-мэра Шахт завели уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщила 12 февраля пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, Денис Станиславов стал мэром Шахт в июне 2011 года. В конце сентября 2015-го он досрочно ушел в отставку.
Как писали Юга.ру, 12 февраля стало известно, что по подозрению в превышении должностных полномочий задержаны главные архитекторы Ростова и Ростовской области, а также архитектор Мартыновского района.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.