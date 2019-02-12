Бывшего мэра Шахт задержали по делу о превышении полномочий

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области следователи задержали экс-мэра Шахт Дениса Станиславова по подозрению в превышении полномочий

По данным следствия, Станиславов, занимая пост мэра Шахт, незаконно постановил без торгов предоставить в аренду бизнесмену участок земли с завышенной площадью. На участке планировалось построить жилой дом, государственная собственность на который не определена.

Таким образом, чиновник превысил свои должностные полномочия, лишив других застройщиков возможности принять участие в торгах на право заключения договора аренды.

На экс-мэра Шахт завели уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщила 12 февраля пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, Денис Станиславов стал мэром Шахт в июне 2011 года. В конце сентября 2015-го он досрочно ушел в отставку.

Как писали Юга.ру, 12 февраля стало известно, что по подозрению в превышении должностных полномочий задержаны главные архитекторы Ростова и Ростовской области, а также архитектор Мартыновского района.

Превышение полномочий Следственный комитет Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жители Ингушетии выбрали, как будет выглядеть первый в республике стадион
В Адыгее проведут международный фестиваль майкопской археологической культуры
Матвиенко решила ужесточить проверку кандидатов в сенаторы после истории с Арашуковым
В Краснодаре в день матча «Краснодар» — «Байер» продлят работу общественного транспорта
Глава РАН призвал включить тест на IQ в медосмотры
ФК «Урожай» успел накопить долги по зарплате в 10 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале