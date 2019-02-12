В Сочи нашли новый вид ядовитых грибов
Участники международной микологической экспедиции в феврале обнаружили в Сочинском национальном парке новый вид грибов — энтолому чащобную
Этот вид относится к категории ядовитых и сильно ядовитых грибов.
Энтолому чащобную нашли в грабово-папоротниковом лесу в ущелье реки Безымянки на территории Аибгинского лесничества.
«Найденная новая "поганка" представляет собой небольшой гриб с полусферической шляпкой (впоследствии раскрывающейся, диаметром 1-5 см) и со слабым мучным или мыльным запахом», — рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.
Энтолома чащобная растет небольшими группами, сросшимися у основания.
Ранее этот гриб был обнаружен в Венгрии, затем в Австрии, Эстонии, Норвегии и Иране. Каждый раз специалисты, которые находили его, принимали находку за уже известные науке виды.
Сотрудники экспедиции провели молекулярно-генетический анализ сочинских грибов, который показал, что это новый вид.
Как сообщали Юга.ру, в горах Сочи в середине декабря выросли ярко-красные грибы-блюдечки и зимние опята.
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