К сетям Славянского филиала «Кубаньэнерго» в 2018 году подключили более 1,5 тыс. новых потребителей
В 2018 году сотрудники Славянского филиала ПАО «Кубаньэнерго» увеличили максимальную мощность у 624 объектов и присоединили более 1,5 тыс. новых объектов
В число таких объектов вошли жилые и административные здания, муниципальные, социальные и промышленные объекты. Всего центр обслуживания потребителей Славянских электросетей обработал более 9 тыс. обращений физических и юридических лиц.
В филиале исполнено более 2,2 тыс. договоров, в числе которых заявки на техприсоединение новых объектов и увеличение мощности ранее подключенных объектов. Из них 1,7 тыс. договоров — льготная категория заявителей. Общая мощность составила 43 МВт.
Среди наиболее значимых объектов подведомственного энергетического района — школы в поселках Таманском, Сенном и Прогресс Темрюкского района, а также дома культуры в Славянском и Красноармейском районах, спортивный комплекс и другие учреждения.
«При прохождении процедуры технологического присоединения необходимо помнить о том, что обязательства по своевременному исполнению заявок несет также и заявитель. При нарушении заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению действующим законодательством предусмотрена выплата неустойки за каждый день просрочки. Своевременное исполнение обязательств заявителем позволит избежать судебных исков и прочих неприятных последствий», — прокомментировал заместитель генерального директора по специальным проектам — директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» «Славянские электрические сети» Тимур Глушко.
По вопросам техприсоединения можно обратиться в один из центров обслуживания потребителей «Кубаньэнерго» по месту жительства, сообщили в пресс-службе компании.
Получить информацию о процедуре техприсоединения можно на официальном сайте www.kubanenergo.ru или получить консультацию по телефону горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Также можно подать заявку в электронном виде через личный кабинет на сайте «Кубаньэнерго» или через портал-тп.рф.
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