Суд отправил в колонию замначальника полиции и следователя из Крымского района за посредничество во взятке

В Крымском районе Краснодарского края суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции, которых обвинили в обещании и предложении посредничества во взяточничестве

На скамье подсудимых оказались заместитель начальника следственного отдела МВД по Крымскому району Светлана Иванченко и следователь того же отдела Евгений Цой.

По версии следствия, Цой знал, что в производстве его коллеги есть уголовное дело против мужчины, обвиненного в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Следователь знал дочь обвиняемого и предложил ей поспособствовать тому, чтобы ее отец получил условный срок.

Цой и его начальница Иванченко сказали девушке после конца расследования уголовного дела передать им 1,2 млн рублей, часть из которых они хотели передать представителям суда, а часть — поделить между собой.

Девушка сообщила об этом в правоохранительные органы. Во время передачи денег 1 ноября 2017 года оперативные сотрудники ФСБ задержали Цоя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В декабре 2017-го они на них, а также на адвоката, завели уголовное дела о посредничестве во взятке. В декабре расследование завершили.

Сотрудников МВД судили по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Предложение посредничества во взяточничестве в особо крупном размере). Суд приговорил Цоя к трем годам лишения свободы со штрафом 2,4 млн рублей. Иванченко получила два с половиной года лишения свободы и штраф 1,2 млн рублей.

Обоих подсудимых лишили права занимать должности в органах власти и правоохранительных органах на три и два года соответственно. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщила 11 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.