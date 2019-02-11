В центре Краснодара с 12 по 23 февраля временно ограничат движение

На центральных улицах Краснодара на несколько дней, с 12 по 23 февраля, на время празднования памятных дат ограничат движение автомобилей

Такие меры введут в связи с подготовкой и празднованием 76-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков (12 февраля), 30-летия вывода войск из Афганистана (15 февраля), Дня защитника Отечества и 100-летия Кубанского флага.

12 февраля с 6:00 до конца мероприятия нельзя будет проехать на улице Пушкина от Рашпилевской до Красной, на Рашпилевской — от Пушкина до Советской.

В этот же день, с 15:00 до 16:00, на время проведения исторической реконструкции будет закрыта для транспорта улица Гимназическая от Красной до Красноармейской.

С 6:00 14, 16 и 22 февраля до конца мероприятий ограничат движение на улице Пушкина от Рашпилевской до Красной. Этот участок также освободят от припаркованных машин, чтобы организовать стоянку транспорта участников и гостей праздника. Помимо этого, парковки организуют на улице Рашпилевской от Пушкина до Советской и на территории, прилегающей к Дворцу спорта «Олимп».

В День защитника Отечества с 6:00 до конца мероприятий машины не смогут проехать по улице Буденного от Красной до Коммунаров, а также по Красноармейской от Длинной до Кузнечной, сообщили 11 февраля в пресс-службе администрации Краснодара.