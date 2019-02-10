В Анапе часть центральной набережной закрыли на ремонт. Пять ее участков признали аварийными

В Анапе в связи с масштабными работами по укреплению грунта пешеходной зоны набережной часть ее закрыли для прогулок

Коммунальные службы обследовали набережную и признали аварийными пять ее участков. Грунт просел вместе с тротуарной плиткой, причиной этого стали проливные дожди. Грунтовые воды размыли почву, и появилась угроза возникновения оползня.

Сейчас подрядная организация проводит укрепление набережной — там бурят скважины, ставят арматурные каркасы и заливают бетон.

Два участка уже готовы, там осталось уложить плитку. Полностью работы планируется завершить к концу февраля, пишет газета «Анапское Черноморье».