Путин уволил главу Южного регионального центра МЧС Игоря Одера и еще восемь генералов силовых структур

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств, в их числе - глава Южного регионального центра МЧС Игорь Одер

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер возглавлял ЮРЦ МЧС с ноября 2012 года. В структурах МЧС он нес службу с 2000 года.

Напомним, структуры МЧС проходят реорганизацию — ведомство упразднило все свои региональные центры, перейдя на трехуровневую систему управления (министерство — субъект РФ — пожарно-спасательный гарнизон). Функции региональных центров с 1 января 2019 года перешли к Главным управлениям МЧС по субъектам РФ. Так, задачи Южного регионального центра МЧС будет выполнять ГУ МЧС по Ростовской области в пределах Южного федерального округа и ГУ МЧС по Ставропольскому краю в пределах Северо- Кавказского федерального округа. Также в ходе реорганизации упразднили ряд должностей руководящего состава и сократили количество обеспечивающих структур.

Тем же указом Путин отправил в отставку еще восьмерых генералов силовых ведомств и двух полковников. Должностей лишились руководитель Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко и Северо-Западного регионального центра МЧС Игорь Панин, старший помощник главы СК Ирина Зейберт, замначальника управления МВД по Красноярскому краю Александр Кузнецов, замглавы МВД по Татарстану Рафаиль Гильманов и начальник следственного управления СК по Татарстану Павел Николаев, руководитель кировского управления ФСИН Владимир Никитеев и начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД Сергей Солопов.

Также документом произведен ряд назначений в силовых структурах — новые должности получили более 30 силовиков.