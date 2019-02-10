Пятигорский художник прославился рисунками на грязных автомобилях
Ставропольский край Елена Лободина
Житель Пятигорска Артем Ананов расписывает грязные автомобили и публикует работы в своем инстаграме
Среди работ Ананова — животные, портреты, персонажи мультфильмов. Рисует он как на своей «Газели», так и на чужих машинах.
Необычные картины создаются с помощью влажной кисти, процессом их написания пятигорчанин также делится в своем аккаунте.
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